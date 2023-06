ABO Group prend une participation de 70% dans Meet Het

(Boursier.com) — ABO Group Environment et Meet Het, une entreprise en pleine croissance dans le domaine de la topographie, unissent leurs forces. ABO Group développe son activité de géomètre et prend une participation de 70% dans MEET HET

Meet Het trouve en ABO-Group un partenaire qui lui permet de réaliser des économies d'échelle, de poursuivre sa croissance et d'offrir des services complémentaires. MEET HET, dont le siège se trouve à Mariakerke (Gand), est un expert en matière de surveillance, Digital Twins, de mesures techniques, de formation et d'arpentage classique. En partie grâce à son réseau de géomètres et d'experts associés, une large gamme de services topographiques innovants est proposée en Flandre. Fondée en 2011 en tant qu'agence de géomètres, l'entreprise s'est également distinguée en devenant la première organisation de franchise pour les géomètres. Pour les franchisés, cela offre la flexibilité d'une petite entreprise, avec les économies d'échelle d'une grande.

Les fondateurs actuels, Bram Van Londersele, Jonas Van Hooreweghe et Jonas Van Dosselaer, resteront actionnaires et dirigeront la croissance future de Meet Het.

"Cette transaction offre à ABO-Group l'opportunité non seulement d'entrer dans un bureau de géomètres de référence en Flandre, mais aussi de développer ses objectifs en termes de numérisation et de techniques d'arpentage innovantes", explique le PDG Frank De Palmenaer, également géomètre de formation. "Meet Het n'est pas un bureau de géomètres classique. Dès le premier jour, l'entreprise s'est concentrée sur les méthodes de mesure numériques et de haute technologie afin de répondre aux besoins de plus en plus axés sur les données des clients. Ainsi, une grande partie des missions de Meet Het consiste en des projets de surveillance, dans lesquels divers paramètres critiques sont surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de sa propre plateforme informatique. Meet Het peut connecter presque n'importe quel capteur à la plateforme et fournir des données en temps réel au client. Ces applications sont couramment utilisées pour surveiller les risques dans les projets de construction. Avec leurs scanners laser (mobiles) et leurs drones, ils réalisent des digital twins de bâtiments, de navires et d'installations industrielles, entre autres. ABO souhaite également associer ces connaissances spécialisées, dans des domaines tels que la surveillance, à l'entreprise Dynaopt, acquise précédemment".