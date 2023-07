ABO-Group : nouvelle acquisition en Belgique

(Boursier.com) — ABO -Group Environment ajoute Rimeco, expert en assainissement des sols, à sa palette professionnelle. Rimeco est basé à Tirlemont. La société a été fondée en 1998, et est devenu depuis un expert reconnu en matière d'assainissement des sols en Flandre. Le bureau réalise les différentes phases des études de sol : en cas de cession de terrain, en cas de contamination, en cas d'assainissement imminent, dans le cadre de travaux de terrassement... Il est constitué d'une équipe de 11 personnes.

Les administrateurs, Linda Moors et Peter Somers, restent actifs au sein de Rimeco et se joignent désormais à ABO-Group pour participer à sa croissance et ses ambitions. "Afin de poursuivre notre croissance, nous avons choisi ABO-Group pour passer à la phase suivante", déclare Peter Somers, directeur de Rimeco. "ABO-Group dispose des économies d'échelle et de l'expérience nécessaires pour guider Rimeco vers la prochaine phase de croissance. Par ailleurs, nous pourrons compter sur leur expertise, qu'ils ont développée non seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, tels que la France et les Pays-Bas".

Cette acquisition est la 4e pour ABO-Group cette année ; et la 2e en Belgique, après la prise de participation d'ABO-Group dans la société de topographie Meet Het le mois dernier.