ABO-Group : nomination

(Boursier.com) — ABO -Group Environment, bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l'environnement et la gestion des sites et sols pollués annonce que Floris Pelgrims rejoindra ABO-Group Environment en qualité de directeur financier (CFO) et Compliance Officer à compter du 1er janvier 2022.

Il dispose d'un master en ingénierie commerciale et en gestion financière, respectivement obtenus à l'Université de KU Leuven et à la Vlerick Management School. Âgé de 40 ans, Floris bénéficie d'une expérience acquise dans divers secteurs et entreprises ; il était dernièrement directeur financier de BESIX Stay.