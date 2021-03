ABO-Group : Le bénéfice opérationnel avant amortissements est de 7,5 millions d'euros

ABO-Group : Le bénéfice opérationnel avant amortissements est de 7,5 millions d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ABO -Group, groupe composé de sociétés semi-intégrées de consultance, de testing et de monitoring, et axé sur les études de sol ainsi que la recherche géotechnique et environnementale, annonce ses résultats annuels 2020. La croissance de 3% du chiffre d'affaires est à souligner malgré l'impact de la crise sanitaire. Le bénéfice opérationnel avant amortissements est de 7,5 millions d'euros, soit 0,71 euro/action. Le Cash-flow opérationnel ressort en hausse de 36% et dette nette en baisse de 40%.

La direction évoque un bon début d'année 2021, soutenu par croissance organique et par acquisition. Un dossier a été déposé pour une demande de double cotation sur Euronext Paris.

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment, a déclaré : "La célébration des 25 ans du groupe a malheureusement débuté discrètement en raison de la deuxième vague de coronavirus. Nous restons néanmoins positifs, d'autant que nous pouvons réaffirmer que la Covid n'a qu'un effet limité sur les activités ABO. Nous avons réalisé d'excellentes performances, avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un résultat total (part du groupe) de 2,3 millions d'euros. Ces chiffres couronnent de belle manière l'engagement et le dynamisme de tous nos collaborateurs. ABO est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance et son développement du groupe avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en perspective. Les récentes acquisitions de GEO+, Subgeo et Geosonic France constituent déjà un sérieux coup de pouce en termes de chiffre d'affaires. Les tendances structurelles sous-jacentes, comme la construction durable, le changement climatique, les PFAS, etc., se traduisent par des commandes chez ABO-GROUP dans les départements "risques naturels" - en pleine expansion - et "étude des sols". Partant d'une base très saine, même renforcée, nous avons bon espoir de pouvoir renouer rapidement avec la croissance. Les commandes signées récemment nous donnent à penser que les entreprises, dans notre marché, ont déjà le regard tourné vers le monde d'après."