ABO-Group : l'EBITDA sous pression !

(Boursier.com) — ABO-Group enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 10% à 40,4 millions d'euros, grâce à une forte croissance organique de 14% en Belgique et à l'intégration des

acquisistions récentes de SEGED et DynaOpt en France.

Le marché de la géotechnique extrêmement concurrentiel en France et le marché néerlandais de la construction plus faible font que les augmentations de la masse salariale et les indexations des coûts plus importantes ne peuvent être répercutées entièrement sur les clients. Par conséquent, les marges opérationnelles sont sous pression : l'EBITDA des six premiers mois de 2023 s'élève à 4,6 millions d'euros, 15 % de moins que les 5,4 millions d'euros au regard de la même période il y a un an. Les amortissements et provisions se tassent légèrement, de 3,3 à 3,0 millions d'euros, principalement du fait de provisions spécifiques à concurrence de 0,5 million d'euros en relation avec un litige juridique d'ABO Logistics durant le premier semestre de l'année

dernière.

Bien qu'ABO-GROUP ait su réduire activement ses dettes financières de 3,0 millions d'euros, le résultat financier

a augmenté de 0,3 million d'euros à 0,5 million d'euros suite à la forte augmentation des taux d'intérêt. En conséquence de ces éléments, ABO-GROUP a assisté à un recul de son bénéfice net de 1,2 million d'euros (0,12 euro par action) à 0,7 million d'euros (0,06 euro par action).

Les carnets de commandes de la plupart des entités d'ABO-GROUP sont solides pour les prochains mois. En particulier, l'évolution du secteur minier européen devrait favoriser la reprise des activités géotechniques. ABO-GROUP se dit "parfaitement dans les rails pour réaliser son plan de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025."