ABO-Group : L'EBITDA progresse de 39% au S1

(Boursier.com) — ABO -GROUP affiche un chiffre d'affaires de 36,8 millions d'euros, en hausse de 16% au premier semestre. L'EBITDA progresse de 39% et passe de 3,9 à 5,4 millions d'euros, soit une marge de 15% grâce à la poursuite de l'intégration des acquisitions de 2021. L'endettement net passe à 14,2 millions d'euros, conséquence des récentes acquisitions et d'investissements constants.

Perspectives

Poursuite de la recherche sur les PFAS, de recherche et accompagnement sur la réglementation environnementale;

Demande croissante d'études sur le changement climatique, l'économie circulaire et la géotechnique;

Veille continue des opportunités d'acquisitions en complément de la croissance organique.

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment, commente : "Au premier semestre, ABO-GROUP a réussi à amener les sociétés françaises acquises en 2021, toutes actives sur le marché des mines et des carrières, à des résultats positifs. Malgré cette période de crise difficile, ABO-GROUP a également pu absorber les augmentations des prix de l'énergie et l'indexation des coûts généraux en les répercutant partiellement et en améliorant l'efficacité. Enfin, la demande d'études sur les PFAS continue de croître en Belgique et, fort de l'expérience accumulée et de ses experts, ABO-GROUP aborde maintenant le marché français.

A l'avenir, nous prévoyons de continuer à investir dans des équipements géotechniques afin de répondre à la forte demande d'études géotechniques dans nos trois pays d'origine et de développer de nouvelles techniques. Malgré les défis à relever sur plusieurs fronts, ABO-GROUP prévoit d'atteindre ses ambitions de croissance pour les années à venir. Tout cela grâce à l'expérience accumulée de nos collaborateurs motivés qui continuent à se développer en des véritables experts dans nos métiers."