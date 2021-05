ABO-Group Environment se prépare à intensifier sa croissance en France

(Boursier.com) — ABO -Group Environment a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire annuelle. Tous les points de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité. Le groupe entame une nouvelle étape de son histoire.

Cette année, à l'occasion de son 25e anniversaire, ABO-Group a décidé de s'engager dans une nouvelle phase de croissance. Cela implique certains ajustements et renforcements au sein des échelons décisionnels et de la structure d'entreprise du groupe. Suite aux trois acquisitions récentes en France et à la croissance importante que le groupe y réalise, deux nouveaux administrateurs ont été nommés pour soutenir et guider cette croissance.

Tout d'abord, Blandine Proriol a été nommée en tant que nouvelle administratrice indépendante au sein du groupe. Mme Proriol est diplômée de Sciences Po Paris et a obtenu un MBA en finances à Boston (Etats-Unis). Au cours de sa carrière, elle a acquis une vaste expertise dans les domaines de la communication, de la stratégie et de la gouvernance. Durant la période à venir, elle sera fortement impliquée dans la double cotation en bourse d'Euronext Paris et la communication y afférente. D'autre part, Feliciaan De Palmenaer, fils du Directeur Général Frank De Palmenaer, rejoint le conseil d'administration. Il est titulaire d'un Master Science et Ingénierie Informatique (2017), d'un Master en sciences économiques, orientation générale (2020) et poursuit actuellement une cotutelle de thèse. Au sein d'ABO-Group, il se concentrera principalement sur la numérisation et l'automatisation. Enfin, le DG et administrateur Frank De Palmenaer représentera dorénavant ABO-Group en son nom personnel.

100 millions d'ici 2025

ABO-Group a formulé un plan de croissance à l'horizon 2025, qui implique un doublement de son chiffre d'affaires à 100 millions d'euros. Ce plan sera réalisé par une croissance organique et par une croissance par acquisition et cela dans ses trois pays d'origine. Dans ce contexte, trois sociétés françaises ont déjà été acquises au cours des derniers mois et sont en cours d'intégration.

Double ambition française

Comme annoncé, ABO-Group vise une double cotation avec l'ajout d'une cotation sur Euronext Paris. "La taille et le dynamisme de la Bourse de Paris pour les petites et moyennes capitalisations, l'accent mis sur les sociétés ESG (Environnement, Social & Gouvernance) et l'augmentation de notre liquidité vont renforcer la visibilité du titre ABO-Group", a déclaré Frank De Palmenaer, Directeur Général du groupe. Les trois acquisitions récentes renforcent d'avantage l'ensemble d'ABO-ERG en France. En outre, depuis le début de l'année, de nouvelles commandes importantes ont été remportées, tant au sein d'ABO-ERG que des sociétés acquises.