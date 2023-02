ABO-Group Environment acquiert le spécialiste français de l'environnement SEGED

(Boursier.com) — ABO -Group Environment renforce ses services en hydrologie, hydraulique et hydrogéologie dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la biodiversité.

Après l'acquisition récente de Dynaopt (Champigny-sur-Marne, France) fin décembre 2022, ABO-Group continue de renforcer sa stratégie de croissance avec l'acquisition de SEGED. L'acquisition a été conclue deux ans après les premiers contacts. SEGED est un bureau d'études en environnement et développement durable, situé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le département français du Var. Cette acquisition représente une étape importante pour le groupe dans le développement de ses activités environnementales liées à la gestion des impacts du changement climatique.

SEGED (Société d'Etudes et de Gestion de l'Environnement et des Déchets) est un bureau d'études spécialisé dans les domaines de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité et de l'écologie. Depuis sa création en 2001, la société a acquis une solide expertise en matière d'études et de coordination environnementale, d'études naturalistes, de gestion des déchets et d'assainissement. SEGED dispose d'une équipe pluridisciplinaire de près de 40 experts qui travaillent au quotidien à l'amélioration du cadre de vie, du respect de l'environnement, de la préservation de la biodiversité et de la restauration des milieux naturels.