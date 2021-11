ABO-Group : du renfort

(Boursier.com) — Le 1er janvier 2022, Floris Pelgrims rejoindra ABO-Group Environment en qualité de directeur financier (CFO) et Compliance Officer. Ce dernier dispose de deux masters, un en ingénierie commerciale et un en gestion financière, obtenus à l'universités de KU Leuven et de la Vlerick Management School. Âgé de 40 ans, Floris bénéfice d'une expérience acquise dans divers secteurs et entreprises ; il était dernièrement directeur financier de BESIX Stay.

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group, a déclaré : "Floris saura apporter une forte valeur ajoutée pour soutenir et renforcer l'ambition de croissance du groupe. Il est une personne jeune et dynamique qui saura accompagner l'intégration financière et l'alignement des nouvelles acquisitions du groupe".