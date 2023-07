ABO-Group : deuxième acquisition en Belgique

(Boursier.com) — ABO -Group renforce sa présence dans le Brabant flamand en achetant Rimeco, une entreprise fondée en 1998 à Tirlemont qui depuis, est devenue un expert reconnu en matière d'assainissement des sols en Flandre. Le bureau réalise les différentes phases des études de sol en cas de cession de terrain, de contamination, d'assainissement imminent, et dans le cadre de travaux de terrassement... Rimeco est constituée d'une équipe de 11 personnes.

Les administrateurs, Linda Moors et Peter Somers, restent actifs au sein de Rimeco et se joignent désormais à ABO-Group pour participer à sa croissance et ses ambitions.

"Les études de sol sont devenues plus complexes et plus exhaustives ces dernières années, en partie à cause des PFAS et d'autres contaminants émergents. ABO-Group souhaite renforcer sa position et, avec l'acquisition de Rimeco, s'assure également d'une meilleure couverture dans une région moins connue", déclare Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group. "Pour bien servir le client, ABO-Group opte pour des bureaux locaux, proches du client et du lieu de résidence de l'employé. En outre, cette acquisition renforce nos équipes et élargit notre base de clientèle dans le secteur. Au fil des ans, Rimeco a construit son propre réseau de relations et de clients, sur lequel les entités du groupe pourront désormais s'appuyer".

Cette acquisition est la 4e pour ABO-Group cette année et la 2e en Belgique, après la prise de participation d'ABO-Group dans la société de topographie Meet Het, le mois dernier.