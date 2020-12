ABO-Group : acquisition annoncée

(Boursier.com) — ABO -Group va racheter la totalité des actions de la société française GEO+ Environnement au début du mois de janvier 2021. GEO+ Environnement a son siège social à Gardouch, près de Toulouse, dans le département français de la Haute-Garonne, avec quatre bureaux dans le centre, le nord, l'est et le sud-ouest de la France. À la clef : une expertise et des connaissances supplémentaires dans le secteur des mines, des carrières et des digues qui pourront désormais être également proposées dans les autres pays d'activité d'ABO-Group, grâce à quelque 25 hydrogéologues, écologistes et géologues.

GEO+ Environnement est un bureau d'études indépendant spécialisé dans le conseil environnemental dans l'industrie minérale (mines et carrières), avec une expertise en environnement, géologie et génie hydraulique. Il s'agit de l'agence française de référence en matière de recherche sur les mines et carrières. Avec ses cinq bureaux, GEO+ exerce ses activités tant en France et dans ses départements d'outre-mer qu'à l'international. Au cours des 20 dernières années, GEO+ s'est forgé une solide réputation concernant ses disciplines : hydrologie, écologie, environnement, gestion de l'eau, géologie, etc. En outre, le bureau est pleinement engagé dans plusieurs projets innovants dans ce secteur. Une équipe de géomaticiens a ainsi été constituée récemment pour cartographier des sites complexes à l'aide de drones.

Après l'acquisition par ABO-ERG l'année dernière d'INNOGEO (Bourget-du-Lac et Paris), spécialiste des recherches géophysiques, cette acquisition vient à nouveau compléter les services environnementaux spécialisés proposés par ABO-Group. En outre, ces connaissances peuvent être utilisées pour les clients en Belgique et aux Pays-Bas, où se trouvent de grandes entreprises d'exploitation de carrières.

ABO-Group attend de cette opération une fertilisation croisée de ses activités et une diffusion plus nationale en France. Le prix d'acquisition sera payé avec des fonds propres. GEO+ devrait apporter un chiffre d'affaires supplémentaire de 1,5 million d'euros en 2021 avec environ 25 collaborateurs.