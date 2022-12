ABO-Group acquiert Dynaopt

(Boursier.com) — ABO -Group acquiert la société française Dynaopt, spécialisée dans le développement de systèmes de mesure innovants dans le domaine du Génie civil (ponts, tunnels, barrages...) et de la surveillance des sites naturels (chutes de rochers, glissements de terrain, inondations...). ABO-Group Environment renforce ainsi son expertise en matière de monitoring, instrumentation et auscultation avec Dynaop.

Dynaopt a été fondée en 1999 et son siège social se trouve à Champigny-sur-Marne, à l'est de Paris. Au fil des ans, l'entreprise a développé son expertise dans le domaine géotechnique et géophysique, en mettant au point des systèmes de mesure innovants pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients. Les ingénieurs de Dynaopt définissent des solutions techniques adaptées, mettent en oeuvre des moyens de mesures sur site et surveillent la maintenance des systèmes.

"Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre offre dans des segments stratégiques en pleine croissance et développement", a précisé Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment.