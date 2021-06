ABO-Group : à Paris dès vendredi

(Boursier.com) — ABO annonce l'admission de ses titres sur Euronext Paris. La première journée de cotation du titre sur ce marché interviendra ce vendredi, le 4 juin.

La société évoque la "qualité des résultats annuels 2020", matérialisée notamment par une marge d'EBITDA de 15% et un cash-flow opérationnel en hausse de 36%, illustre le succès du modèle de développement du groupe qui fédère 30 agences et 513 collaborateurs sur trois marchés en Europe : Belgique, France et Pays-Bas.

"Les bons résultats commerciaux, obtenus malgré le contexte sanitaire, et la dynamique positive du premier trimestre traduisent le succès de l'offre de services d'ingénierie durable proposée par le groupe qui génère un chiffre d'affaires de 49,4 ME en 2020", ajoute la société.

ABO-Group table à horizon 2025 sur un chiffre d'affaire de 100 millions d'euros. L'atteinte de cet objectif pourra aussi compter sur un plan d'investissement amibitieux de 19 ME sur la période afin de renouveller et étendre le parc de machines, et les ressources technologiques, sans oublier l'innovation dans les différents domaines d'expertise. Son financement restera principalement assuré par les ressources financières du groupe compte tenu de la génération importante de cash flow opérationnel propre au modèle économique. Il pourra être renforcé par des prêts bancaires, le ratio maîtrisé de fonds propres de 33,3% au 31 décembre 2020 octroyant une marge de manoeuvre à la société en termes de levier financier. Le volet croissance externe est pleinement activé puisque le Groupe a d'ores et déjà réalisé avec succès 3 acquistions en France au cours des 6 derniers mois (Geo+ Environnement, Subgeo et Geosonic France).