ABO-GROUP a connu une forte croissance de plus de 30% au S1

(Boursier.com) — Sur les 6 premiers mois de 2021, ABO-GROUP a connu une forte croissance de plus de 30% par rapport aux 6 premiers mois de 2020. D'une part, il y a une croissance organique du chiffre d'affaires de 22,3%. Cette croissance est d'autant plus remarquable qu'ABO-GROUP n'a été que faiblement affecté par les mesures corona l'année dernière.

D'autre part, une croissance de 8% du chiffre d'affaires a été générée par les acquisitions françaises, à savoir Geoplus, spécialisée dans les mines et les carrières, Geosonic France, société de forage sonique, et Subgeo, spécialiste des mesures géophysiques. Cette hausse significative confirme l'objectif de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

La géotechnique, moteur de croissance du Groupe, a connu une croissance de 34,2% qui, outre l'augmentation des travaux d'infrastructure et des projets de développement privés, s'explique par l'utilisation de techniques géotechniques innovantes.

Le département environnement, auparavant 'sol, environnement/amiante et énergie', a également connu une forte croissance de 25,9%, dont 20,1% de nature organique.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s'établit à 3,6 millions d'euros, soit une diminution de 4,4%. Cette baisse est principalement liée aux frais d'intégration des acquisitions françaises. Cette intégration est pleinement en cours et devrait durer entre 6 et 12 mois. Au terme de cette intégration, nous nous attendons à ce que les acquisitions génèrent un rendement positif grâce, entre autres, à un gain d'efficacité, aux nouvelles compétences et aux services complémentaires. L'intégration des acquisitions précédentes, comme ABO-INNOGEO (acquise en 2019), a suivi un schéma similaire et apporte aujourd'hui une contribution significative au bénéfice opérationnel avant amortissements.

Pour soutenir davantage la croissance, des profils compétents ont été activement recherchés, ce qui s'est traduit par une augmentation de 25% du nombre d'ETP par rapport au premier semestre 2020. Cette augmentation des ETP se reflète également dans la charge salariale totale. Au sein de la division environnement, des efforts intensifs ont également été déployés au cours du premier semestre pour assurer le recyclage et la formation des collaborateurs dans le cadre de la problématique des PFAS.

Le bénéfice net s'élève à 0,36 million d'euros (3 eurocents par action).

Le flux de trésorerie net des activités opérationnelles s'élève à 1,4 million d'euros, alors qu'il était encore de 4,6 millions d'euros en juin 2020. Cette baisse par rapport à juin 2020 s'explique principalement par l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la forte croissance du chiffre d'affaires. Les créances commerciales et autres actifs courants ont augmenté de 4,2 millions d'euros, tandis que les dettes commerciales et autres passifs courants ont augmenté de 2 millions d'euros.

Le groupe a investi 2,5 millions d'euros dans des immobilisations corporelles supplémentaires, notamment de nouvelles machines de sondage.

En 2020, le groupe avait fait usage, en France, de la possibilité d'obtenir des prêts avec garantie de l'État à des conditions très avantageuses. Un total de 4,43 millions d'euros avait été souscrit, dont il restait 4,32 millions d'euros à rembourser au 30 juin 2021. Les remboursements de ces prêts courent jusqu'en 2026.

Le total du bilan s'accroît, passant de 54,5 millions d'euros (en juin 2020) à 62,7 millions d'euros. Du côté de l'actif, le principal changement est l'augmentation des créances commerciales, qui passent de 15,1 millions d'euros (juin 2020) à 19,9 millions d'euros suite à l'augmentation du chiffre d'affaires. Le goodwill augmente pour sa part de 0,6 million d'euros à la suite des différentes acquisitions (sur la base de l'estimation provisoire de l'affectation du prix d'achat). Du côté du passif, les fonds propres sont en hausse à 18,7 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros au 30 juin 2020, et le ratio de fonds propres s'établit à 29,7%. L'augmentation des dettes financières et des dettes commerciales explique en grande partie l'augmentation du total du bilan. La solvabilité, calculée comme étant le ratio net des dettes financières par rapport au résultat opérationnel annualisé avant amortissements, s'établit à un niveau très confortable de 1,5 (contre 1,2 en juin 2020). Ceci permet au groupe de financer sereinement ses différents plans d'expansion et d'investissement.

Le compte de résultats et le bilan intermédiaires consolidés (non audités), le tableau des variations des fonds propres et le tableau des flux de trésorerie consolidé sont repris ci-après.

Perspectives

Plan stratégique pleinement confirmé : 100 millions de chiffre d'affaires d'ici 2025

ABO a toute confiance dans son expertise, ses marchés et la croissance structurelle de son secteur. L'approche "one-stop-shop" d'ABO dans le domaine de la géotechnique, de l'environnement et de la gestion des terrains et sols contaminés aide les organisations et les autorités locales à répondre aux défis actuels, tels que les risques liés au changement climatique ou les nouveaux types de contaminants des sols, notamment l'amiante et les substances poly- et perfluoroalkylées (PFAS). Malgré le fait qu'ABO-GROUP n'a été que faiblement affecté par la crise du coronavirus, le groupe affiche une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30% au premier semestre. L'objectif à long terme du plan stratégique, à savoir une croissance alliant à la fois croissance organique et par acquisition et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à l'horizon 2025, est donc maintenu sans problème.

Le groupe cherche toujours à renforcer sa position par le biais d'acquisitions. Le groupe a identifié un certain nombre d'opportunités intéressantes, sans qu'une transaction effective soit toutefois garantie.

Nouveaux investissements dans la géotechnique

ABO-GROUP continuera à renforcer sa position déjà solide dans le domaine de la géotechnique en France, aux Pays-Bas et en Belgique grâce à de nouveaux investissements et à l'utilisation de techniques géotechniques innovantes. Le groupe va continuer à investir dans des essais géotechniques en laboratoire et dans le développement d'un département de conseil.