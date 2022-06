ABL Diagnostics : signature du traité de fusion

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la société ABL Diagnostics du 13 juin, a approuvé le projet de fusion-absorption aux termes duquel il est prévu que la société absorbe la société Advanced Biological Laboratories Fedialis (ABL France), chacune des deux sociétés étant contrôlées par la société Advanced Biological Laboratories SA (ABL SA). Dans ce cadre, ABL Diagnostics et ABL France ont signé, le 14 juin, un traité de fusion arrêtant les modalités économiques, financières et juridiques de la fusion.

Ce projet de fusion fait suite à l'acquisition par ABL SA, le 15 octobre 2021, de blocs d'actions lui ayant conféré 96,7% du capital et des droits de vote d'ABL Diagnostics. Cette acquisition a donné lieu au dépôt par ABL SA d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de la société, le 10 novembre 2021. A l'issue de l'offre qui s'est déroulée du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022, ABL SA détenait 97,08% du capital et des droits de vote d'ABL Diagnostics.

ABL SA souhaite transférer l'activité de la société Advanced Biological Laboratories Fedialis (ABL France) à ABL Diagnostics, et ainsi réorienter l'activité de cette dernière. L'objectif reste qu'ABL Diagnostics devienne le véhicule coté du groupe ABL, notamment en vue de lui permettre de faire appel au marché le cas échéant pour financer ses futurs investissements et d'accélérer le développement de ses activités dans le domaine du diagnostic par génotypage de maladies infectieuse.

Dans ce cadre, MM. Laurent Halfon et Antoine Legoux ont été désignés en qualité de commissaires à la fusion par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021. Ils remettront leurs rapports sur la valeur des apports et sur la rémunération de la fusion conformément à la réglementation applicable.

Réduction de capital

Préalablement à la fusion, et afin de permettre la libération des apports de la fusion, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur une réduction du capital social de la société d'un montant de 1.805.832 euros par réduction du nominal des actions de 1 euro à 0,10 euro, ramenant ainsi le capital social de 2.006.480 euros à 200.648 euros.

La parité d'échange retenue dans le cadre de la fusion, elle-même basée sur les comptes sociaux des deux sociétés au 31 décembre 2021, est de 67 actions ABL Diagnostics pour une 1 action d'ABL France. Cette parité d'échange a été déterminée sur la base des valorisations respectives des deux sociétés, fixée à 3.987.879 euros pour ABL Diagnostics (par référence au prix de l'offre publique clôturée le 7 janvier 2022) et à 28.040.000 euros pour ABL France, sur la base d'une valorisation multicritères.

Les actions nouvelles émises par ABL Diagnostics en rémunération des apports de la fusion seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les actionnaires d'ABL Diagnostics seront appelés à se réunir en Assemblée générale mixte afin d'approuver la réduction de capital et la fusion, ainsi que la modification de l'objet social de la société en résultant.

A l'issue de ces opérations, compte-tenu des valorisations respectives et de l'absence d'activité de l'absorbante, ABL Diagnostics sera toujours contrôlée très majoritairement par ABL SA.

Dans ce cadre, ABL SA déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une demande aux fins de constater qu'il n'y a pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait.

Quelques conditions suspensives...

La réalisation de la fusion est soumise à plusieurs conditions suspensives :

- la remise par les commissaires à la fusion d'un rapport sur la valeur des apports et d'un rapport sur les conditions de la fusion ;

- la décision de l'AMF constatant qu'il n'y a pas lieu au dépôt d'une offre publique de retrait, purgée de tout recours ;

- l'approbation du prospectus relatif à la fusion par l'AMF ;

- l'approbation par l'Assemblée générale des actionnaires d'ABL Diagnostics de la réduction de capital, de la fusion et de l'augmentation de capital en rémunération des apports au titre de la fusion ;

- la réalisation de la réduction de capital ; et

- l'approbation par l'associé unique d'ABL France (i) de la fusion et (ii) de la dissolution d'ABL France.

La réalisation de la réduction de capital et du traité de fusion devraient intervenir à la fin août.