Abivax : une publication dans la revue Gastroenterology

Abivax SA a annoncé que les résultats de l'étude de phase 2a d'induction et de maintenance évaluant ABX464 chez les patients atteints de la rectocolite hémorragique modérée à sévère ont été publiés dans la prestigieuse revue "Gastroenterology". Avec cette publication, la communauté scientifique valide la qualité et la solidité des données générées par cette étude menée de manière randomisée, contrôlée contre placebo et en double aveugle consistant en une phase d'induction de huit semaines, suivie par une étude de maintenance en ouvert.

L'article revu par le comité de lecture de " Gastroenterology ", confirme la qualité et la solidité des données cliniques démontrant la bonne tolérance ainsi que l'efficacité à long terme d'ABX464 administré quotidiennement par voie orale chez les patients atteints de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère. Le recrutement de 254 patients dans l'étude d'induction de phase 2b d'ABX464 dans la RCH a été achevé en décembre 2020 et les premiers résultats sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021.

Nous sommes fiers que 'Gastroenterology' ait accepté la publication des résultats encourageants de notre étude d'induction et de maintenance de phase 2a dans le traitement des patients atteints de la rectocolite hémorragique modérée à sévère avec ABX464 , commente Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax qui poursuit : Nous attendons avec impatience les résultats de l'étude d'induction de phase 2b dans la RCH prévus pour le 2e trimestre 2021. Nous sommes confiants qu'ils confirmeront les observations des études préalables en ce qui concerne la bonne tolérance et l'efficacité durable du traitement. Nous préparons l'entrée de notre molécule phare dans un programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, ainsi qu'une phase 2b/3 dans la maladie de Crohn. Abivax poursuit ses efforts afin de faire progresser le développement clinique d'ABX464, en priorité dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec pour objectif d'offrir une nouvelle option thérapeutique bien tolérée avec une efficacité durable à disposition des patients qui souffrent de cette maladie invalidante .

A la fin de la période d'induction de 8 semaines dans l'étude de phase 2a (preuve de concept), 35% des patients dans le groupe actif traité avec ABX464 ont atteint le stade de la rémission clinique et 70% bénéficiaient d'une réponse clinique, comparé respectivement à 11,1% et 33,3% dans le groupe placebo. Dans le groupe actif d'ABX464, 50% des patients présentaient une amélioration endoscopique et 10% une rémission endoscopique, comparé respectivement à 11,1% et 11,1% dans le groupe placebo.

A ce jour, 15 patients continuent l'étude de phase 2a de maintenance avec un traitement quotidien d'ABX464 par voie orale et, au global, 800 patients ont été traités avec ABX464 à travers différentes indications.

ABX464 est actuellement évalué dans une phase 2b dans la rectocolite hémorragique, dans une phase 2b/3 dans le traitement de la Covid-19 et dans une phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde. En fonction des résultats de l'étude de phase 2b dans la RCH, une phase 2b/3 dans la maladie de Crohn ainsi qu'un programme clinique de phase 3 dans la rectocolite hémorragique seront initiés.