Abivax : une annonce positive

(Boursier.com) — Abivax grimpe de 6,5% à 6,85 euros ce jeudi, après avoir obtenu un financement sursouscrit d'un montant de 130 millions d'euros (123 ME net) au prix du marché. Ce financement 'cross-over' a été souscrit par des investisseurs de premier plan américains et européens, et spécialisés dans le secteur de la biotech. Il est mené par TCGX avec la participation des investisseurs existants Invus, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Venrock Healthcare Capital Partners, ainsi que des nouveaux investisseurs Great Point Partners LLC, Deerfield Management Company, Commodore Capital, Samsara BioCapital, Boxer Capital et autres.

Ce financement consiste en une augmentation de capital réservée de 130 ME par émission de 20.000.000 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro par action (Actions Nouvelles), représentant 89,6% de son capital actuel. Il est réalisé à un prix de souscription de 6,50 euros par action, correspondant au prix de l'action sur le marché.

Abivax anticipe que le produit de l'augmentation de capital lui apportera les ressources financières nécessaires pour financer ses besoins nets de financement jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024, sur la base de la priorisation du programme clinique dans la RCH.

"L'annonce est pour le moins positive" commente Portzamparc. "La confiance accordée par les investisseurs témoigne du potentiel d'Obefazimod... Par nature, les études de phase III sont très consommatrices de trésorerie et ne délivrent de résultats qu'au bout de 2 à 3 ans. Ainsi, les difficultés de financements ne sont pas complétement résolues pour Abivax qui doit dès à présent anticiper le prochain tour de financement" souligne l'analyste qui réitère sa recommandation 'Acheter' et abaisse son TP de 19,2 à 14 euros "pour prendre en compte la dilution ainsi que les décalages dans le calendrier".