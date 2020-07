Abivax traite un premier patient dans l'essai de phase 2b/3 d'ABX464

(Boursier.com) — Abivax annonce aujourd'hui que le premier patient dans l'essai de Phase 2b/3 d'ABX464 dans le COVID-19 a été traité au Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice).

L'essai miR-AGE est conduit de manière randomisée, en double aveugle et contrôlée contre placebo et évaluera le traitement précoce d'ABX464 (dès le diagnostic) chez 1 034 patients âgés ou à risque élevé atteints du COVID-19.

L'objectif principal de cet essai est de valider le potentiel d'ABX464 à limiter la réplication virale chez les patients ainsi que l'inflammation sévère qui mène au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Abivax a déjà obtenu l'autorisation des autorités réglementaires en France et en Allemagne, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Italie et au Brésil. Les autorisations réglementaires en Espagne et dans d'autres pays d'Amérique latine qui ont un taux d'infection élevé, y compris le Mexique, le Pérou et le Chili, sont attendues à brève échéance.

Le Professeur Hartmut Ehrlich, Directeur Général d'Abivax, a déclaré : "Nous sommes très heureux que le premier patient dans notre essai miR-AGE ait été traité et que le recrutement et le traitement dans d'autres centres en Europe et en Amérique latine puisse désormais se dérouler rapidement. Suite à l'autorisation réglementaire au Brésil, des autorisations supplémentaires dans d'autres pays d'Amérique latine, où la pandémie n'a pas encore atteint son pic, suivront prochainement. Nous attendons les premiers résultats de l'essai miR-AGE à la fin de cette année. Le recrutement des patients dans nos autres essais cliniques s'est poursuivi durant l'épidémie COVID-19 et, à ce jour, plus de la moitié des patients (122/232) a été randomisée dans l'étude de Phase 2b dans la rectocolite hémorragique. Le recrutement progresse également dans la Phase 2a avec ABX464 dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que dans notre essai de Phase 1/2 mené aux États-Unis avec ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire. Avec le financement non-dilutif assuré par Bpifrance et par la Société Générale, l'intégralité des projets d'Abivax est financée jusqu'au début de 2021 et des échanges pour des options de financement supplémentaires, de préférence non-dilutives, sont en cours."