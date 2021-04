Abivax termine le traitement du dernier patient de l'étude d'induction de phase 2b dans la rectocolite hémorragique

Abivax termine le traitement du dernier patient de l'étude d'induction de phase 2b dans la rectocolite hémorragique









(Boursier.com) — Abivax annonce avoir terminé son étude d'induction de phase 2b menée sur 16 semaines avec ABX464 ou placebo pour le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère. Les premiers résultats seront disponibles au cours de la seconde moitié du mois prochain.

En août 2019, le premier patient a été inclus dans cet essai conduit en double aveugle, contrôlé contre placebo et comportant trois doses d'ABX464 et le recrutement de 254 patients a été achevé en décembre 2020. Le dernier patient a désormais terminé le traitement d'induction mené sur 16 semaines.

En amont de la communication des résultats de l'étude, Abivax organisera une présentation en webcast le mardi 20 avril 2021 à 13h30 CEST, avec le KOL (Key Opinion Leader) Professeur Bruce Sands, M.D., médecin en chef de l'unité de gastroentérologie de la faculté de médecine de Mount Sinaï à New York, États-Unis. Le Dr Sands présentera les développements récents dans le domaine de la RCH, les traitements existants et futurs ainsi que les besoins médicaux non satisfaits. Par la suite, la Direction d'Abivax, fera le point sur l'actualité de la Société et le potentiel d'ABX464 pour devenir une nouvelle option thérapeutique bien tolérée et efficace.