Abivax s'envole de 50% après les annonces !

Abivax s'envole de 50% après les annonces !









(Boursier.com) — Abivax s'envole de... 50% à 34,60 euros ce mercredi en Bourse de Paris, alors que l'essai de phase 2b/3 d'ABX464 en cours chez des patients à risque élevé atteints de la Covid-19 (essai miR-AGE) a été déclaré "Priorité nationale de recherche" par le comité ad-hoc de pilotage national des essais thérapeutiques et autres recherches (CAPNET).

Ce comité, conseillé par le conseil scientifique REACTing, a été créé par le gouvernement français afin d'identifier les études cliniques Covid-19 les plus prometteuses et à fort impact. Le but est d'aider les investigateurs à concentrer leurs efforts de recrutement sur ces études prioritaires et de rendre les premiers résultats disponibles dans les meilleurs délais.

Les études cliniques déclarées "Priorité nationale de recherche" bénéficient également d'un accès à une procédure d'examen accélérée des dossiers de demande d'autorisation et d'avis auprès des autorités réglementaires françaises (ANSM) ainsi qu'auprès du comité de protection des personnes (CPP). Le label "Priorité nationale de recherche" incite également les investigateurs à prioriser le recrutement de leurs patients dans ces essais et sont de nature à déclencher des incitations financières pour les établissements de soins participant à ces études.

"Abivax espère obtenir les résultats de l'étude MiR-AGE au T2 2021 et demander une autorisation de mise sur le marché dans la foulée en cas de succès. La société prévoyait de finaliser le recrutement des malades de l'étude avant la fin d'année mais il semble désormais que ce ne sera pas possible compte tenu des nombreux programmes cliniques actuellement en cours dans la COVID -19. L'obtention de ce label est donc une très bonne nouvelle qui pourrait permettre d'accélérer le recrutement des malades et de respecter le calendrier" commente Portzamparc qui reste favorable au dossier.