Abivax : retour de papier

(Boursier.com) — Abivax reperd près de 8% à 14,75 euros ce vendredi, alors que Portzamparc estime que les derniers résultats en termes de recherche l'amènent à être plus agressif sur le dossier, de quoi relever de 15,5 à 17 euros son cours cible.

La société a réalisé avec succès une levée de fonds en septembre 2022 (montant brut de +49,2 ME, montant net de +46 ME, après déduction des frais de transaction), composée d'une augmentation de capital de +46,2 ME et d'une émission de certificats de royalties de +2,9 ME ; de plus, la société a réalisé une autre augmentation de capital sursouscrite de 130 ME au prix du marché en février 2023 (montant net de 123 ME, après déduction des frais de transaction).

A ce jour, Abivax est financée jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024. Les besoins de financement prévus d'Abivax sont fondés sur les coûts du programme de phase 3 en cours d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, ainsi que sur les coûts opérationnels de la société, tels qu'ils sont planifiés et évalués à ce jour. Abivax a prévu d'évaluer et de planifier ces coûts complémentaires, et communiquera au marché ses projections de besoins de financement de façon régulière. Il n'est pas envisagé que l'impact potentiel de ces coûts complémentaires puisse affecter de façon matérielle l'horizon actuel trésorerie de la société.

Portzamparc repasse malgré tout de 'achat' à 'conserver' au vu du parcours récent du titre en bourse qui affiche une hausse de 160% depuis le début de l'année...