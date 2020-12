Abivax retenu pour une présentation lors de la 39e conférence annuelle JP Morgan Healthcare

(Boursier.com) — Abivax SA a annoncé aujourd'hui que le Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, réalisera une présentation à la 39ème Conférence Annuelle J.P. Morgan Healthcare le jeudi 14 janvier 2021 de 16h00 à 16h40, heure d'Europe centrale (10h00 à 10h40, heure de l'Est des États-Unis).

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich a déclaré : "Abivax vivra au cours du premier semestre 2021 une exceptionnelle période de transformation, en franchissant trois points d'inflexion majeurs pour la création de valeur de notre candidat-médicament phare ABX464. Nous sommes impatients de pouvoir partager ces résultats au cours du deuxième trimestre 2021, et de pouvoir avancer ABX464 en phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique et en phase 2b/3 dans le traitement de la maladie de Crohn, au bénéfice des nombreux patients qui souffrent de maladies inflammatoires intestinales dévastatrices, en dépit de traitements actuellement disponibles. Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité unique de partager nos perspectives ambitieuses lors de la conférence JPM en tant qu'une des quatre entreprises françaises invitées, en compagnie de Sanofi, Dassault Systèmes et Ipsen."

Au cours du premier semestre 2021, Abivax communiquera les premiers résultats des trois études cliniques actuellement en cours avec ABX464 : 1) la phase 2b dans la rectocolite hémorragique (recrutement achevé, 254 patients inclus) ; 2) la phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde ; et 3) l'étude pivotale de phase 2b/3 pour prévenir l'évolution de l'infection de la Covid-19 vers une forme grave, notamment vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). En outre, Abivax a également l'intention d'initier l'étude pivotale de phase 3 d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique ainsi que l'étude pivotale de phase 2b/3 d'ABX464 dans la maladie de Crohn.

Dans l'hypothèse où les résultats de l'étude de phase 2b/3 d'ABX464 dans la Covid-19 seraient positifs, Abivax sollicitera en 2021 une approbation pour commercialisation dans les principales zones géographiques, tout en préparant le changement d'échelle de production industrielle et la commercialisation potentielle d'ABX464, afin d'éviter l'évolution des patients infectés par le virus et à risque vers une forme grave de la maladie et un décès.

Au cours de l'année 2020, Abivax a engrangé un financement total de 84 millions d'euros, incluant notamment une augmentation de capital de 28 millions d'euros réalisée en octobre qui a été souscrite sans décote par un groupe d'investisseurs spécialisés Biotech de premier rang aux États-Unis et en Europe, ainsi que 20 millions d'euros de subvention de la part de Bpifrance, et 36 millions d'euros de prêts de la part de Bpifrance, Kreos Capital et la Société Générale. Les activités opérationnelles de la Société sont ainsi financées jusqu'au quatrième trimestre 2021.