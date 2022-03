Abivax résultats prometteurs dans la polyarthrite rhumatoïde

(Boursier.com) — Abivax a annoncé des résultats "prometteurs" de l'étude de maintenance de phase 2a d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde après un an de traitement. Parmi les 40 patients inclus dans cette étude de maintenance avec ABX464, 23 patients ont terminé la première année de traitement, et ont tous atteint au moins une réponse ACR20, avec 19 et 12 patients ayant respectivement atteint une réponse ACR50 et ACR70. Le profil de tolérance (50 mg d'ABX464 une fois par jour + MTX) s'est montré favorable et en cohérence avec ce qui a été observé dans les précédents essais cliniques. Les résultats des études d'induction et de maintenance entérinent la poursuite du développement clinique d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde et potentiellement dans d'autres indications rhumatologiques. Les données générées lors des études d'induction et de maintenance dans la rectocolite hémorragique et dans la polyarthrite rhumatoïde renforcent le potentiel d'ABX464 de couvrir un large éventail de maladies inflammatoires chroniques...

Dans les pays du G7, le marché de la rectocolite hémorragique, de la maladie de Crohn et de la polyarthrite rhumatoïde devrait atteindre environ 50 milliards de dollars en 2026.

Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO d'Abivax, ajoute : "Ces résultats entérinent clairement la poursuite du développement clinique d'ABX464 dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. En outre, ils sont en cohérence avec les données générées lors de nos études de phase 2a et 2b dans la rectocolite hémorragique et suggèrent qu'ABX464 a la capacité de traiter un large éventail de maladies inflammatoires chroniques, pour lesquelles le besoin médical reste important, avec des millions de patients dans l'attente de nouveaux médicaments bien tolérés et efficaces à long-terme".