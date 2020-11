Abivax reçoit le "Best Technology Award" aux European Mediscience Awards 2020

Abivax reçoit le "Best Technology Award" aux European Mediscience Awards 2020









(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la distinction de "Meilleure Technologie" aux European Mediscience Awards 2020. Ce prix reconnait des solutions hautement innovantes, suffisamment financées et capables de devenir un succès commercial important et, parmi les quatre premières entreprises présélectionnées, la technologie d'Abivax a convaincu le jury de Mediscience.

Abivax a reçu cette distinction pour ABX464, son candidat-médicament innovant, premier de sa classe et développé à partir de la chimiothèque de l'entreprise comprenant plus de 2 200 petites molécules. Avec son effet antiviral et anti-inflammatoire ainsi qu'avec ses caractéristiques de réparation tissulaire, tous démontrés dans plusieurs études précliniques et cliniques, ABX464 a le potentiel de traiter diverses maladies inflammatoires chroniques aiguës et sévères.

Le programme clinique avancé d'ABX464 se concentre actuellement sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), comprenant la RCH et la maladie de Crohn. ABX464 est également testé dans la polyarthrite rhumatoïde et, plus récemment, dans la Covid-19 pour évaluer son potentiel à prévenir l'hyper-inflammation et d'inhiber la réplication du virus SARS-CoV-2 chez les patients à risque élevé.

La société explore constamment de nouvelles indications dans lesquelles ABX464 pourrait se montrer bénéfique pour les patients.