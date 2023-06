Abivax : quid de l'AG ?

(Boursier.com) — Abivax , société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, a tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 5 juin sous la présidence de Marc de Garidel, DG d'Abivax et Président par intérim du Conseil d'administration. Les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été adoptées et en particulier, l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d'administration en matière financière. L'assemblée a également ratifié la nomination provisoire de M. Marc de Garidel en qualité d'administrateur et approuvé la nomination d'Agili(3f) en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices.