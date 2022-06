Abivax publie les résultats de l'étude de phase 2a d'obefazimod

(Boursier.com) — Abivax annonce que les résultats de son étude de phase 2a dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à sévère conduite avec obefazimod (ABX464) ont été publiés dans 'Annals of the Rheumatic Diseases', revue scientifique renommée à comité de lecture. En outre, les données de l'étude de phase 2a ont été sélectionnées pour la présentation d'un poster lors du 'Annual European Congress of Rheumatology', EULAR 2022. La présentation sera effectuée par l'investigatrice principale de l'étude, le Prof. Claire Daien, ce jour à 20h40 (heure de Paris - accessible pour les participants du congrès EULAR seulement).

Prof. Claire Daien, M.D., Ph.D., Rhumatologue à l'Hôpital Universitaire de Montpellier et investigatrice principale de l'étude, indique : "Je suis très heureuse que les données de notre étude clinique de phase 2a avec ABX464, désormais appelé obefazimod, pour le traitement des patients souffrant de la polyarthrite rhumatoïde aient été publiées dans la prestigieuse revue scientifique à comité de lecture ARD et, en outre, qu'elles aient été sélectionnées pour une présentation de poster au congrès EULAR 2022. Je suis impatiente de présenter obefazimod et ses résultats prometteurs à la communauté internationale d'experts, en mettant également en avant les résultats encourageants de l'étude de phase 2a de maintenance après un an de traitement qui ont été communiqués récemment. Le besoin médical pour des thérapies bien tolérées et efficaces sur le long terme dans la polyarthrite rhumatoïde reste très important. Nous avons donc besoin de traitements alternatifs, comme obefazimod, basés sur des nouveaux mécanismes d'action".

Prof. Paul Emery, M.D., FMedSci, Versus Arthritis Professeur de Rhumatologie, Directeur du Centre de Recherche Biomédicale sur la médecine musculosquelettique, Hôpital Universitaire de Leeds, Institut de Leeds pour la médecine rhumatismale et musculosquelettique, Royaume-Uni, déclare : "Au-delà des données de l'étude d'induction de phase 2a présentées lors du congrès d'EULAR, les taux élevés de maintien de la réponse observés chez les patients dans cette étude avec obefazimod dans la polyarthrite rhumatoïde se révèlent également très encourageants, particulièrement pour les réponses ACR50 et ACR70. La molécule a démontré un bon profil de tolérance et aucune infection sérieuse n'a été rapportée. Avec son nouveau mécanisme d'action et son profil clinique différencié, obefazimod a le potentiel de prendre une place importante dans la future prise en charge des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde".

Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO d'Abivax, ajoute : "Nous sommes ravis de constater que les résultats de l'étude de phase 2a dans la PR confirment clairement les effets anti-inflammatoires puissants et le bon profil de tolérance qui ont d'ores et déjà été observés avec obefazimod dans l'indication de la rectocolite hémorragique. La publication des résultats d'induction de phase 2a dans la PR dans la revue ARD ainsi que la sélection pour une présentation lors de l'EULAR sont très importants pour Abivax, car cela signifie une validation scientifique de la capacité d'obefazimod à traiter, en plus de la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, la PR, et donc de couvrir un large éventail de maladies inflammatoires chroniques. Il est important de souligner qu'obefazimod n'a pas seulement démontré une efficacité rapide et puissante pendant les études d'induction, mais a également fait preuve d'une efficacité durable lors des études de maintenance, tant dans la PR que dans la RCH. Des millions de patients souffrent de ces maladies chroniques très invalidantes et sont dans l'attente de nouveaux traitements bien tolérés avec une efficacité maintenue sur le long terme. L'équipe Abivax est pleinement engagée pour rendre obefazimod disponible à ces patients le plus rapidement possible".

L'étude de phase 2a, contrôlée contre placebo, a été conçue pour évaluer la tolérance et l'efficacité préliminaire de deux niveaux de dose d'obefazimod administrés oralement une fois par jour en association avec du méthotrexate (MTX). 60 patients qui présentaient une réponse insuffisante au méthotrexate et/ou à un ou plusieurs traitements biologiques (inhibiteurs TNF) ont participé à cette étude randomisée en double aveugle. Pendant l'étude d'induction, les patients ont été traités avec obefazimod (50 mg ou 100 mg) ou un placebo pendant 12 semaines. L'étude a été conduite dans 21 centres répartis dans quatre pays européens (Royaume-Uni, Belgique, Pologne et Hongrie). Les caractéristiques initiales à l'égard de la sévérité de la maladie et des données démographiques des patients étaient bien équilibrées à travers les groupes traités.