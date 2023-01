Abivax publie des nouvelles données sûr le mécanisme d'action anti-inflammatoire d'obefazimod

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la publication d'un article scientifique dans la revue à comité de lecture "Clinical and Translational Gastroenterology (CTG)" intitulé : "ABX464 (obefazimod) up-regulates miR-124 to reduce pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases."

La publication souligne le mécanisme d'action innovant d'obefazimod et sa capacité à devenir un traitement dans la RCH modérée à sévère. L'article scientifique va au-delà des observations déjà rapportées dans les publications précédentes d'Abivax sur les résultats de ses essais cliniques de phase 2a et de phase 2b menés chez les patients atteints de RCH, y compris les patients qui n'ont pas répondu ou ont cessé de répondre aux traitements actuellement disponibles.

L'article rapporte qu'il a été observé qu'obefazimod a un impact sur le système immunitaire in vitro dans un modèle murin de MICI, ainsi que chez les patients atteints de RCH. La régulation à la hausse d'un unique microARN, le miR-124, montre in vitro que le mécanisme d'action d'obefazimod régule a? la baisse l'expression des cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-17 et IL-6, et de la chimiokine CCL2/MCP-1. Ainsi, obefazimod agit potentiellement comme un "frein physiologique" de l'inflammation. Il inverse l'expression de plusieurs cytokines pro-inflammatoires sans pour autant perturber la défense de l'hôte, puisqu'il n'a pas d'impact sur la réponse immunitaire dans son ensemble. Ces résultats scientifiques peuvent expliquer l'efficacité d'obefazimod à court et à long terme ainsi que son profil de tolérance favorable, observés au cours des études cliniques d'induction et de maintenance de phase 2a et de phase 2b menées chez les patients atteints de RCH.