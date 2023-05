Abivax : Publication d'une opinion d'expert dans la revue JCC sur obefazimod

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la publication d'une opinion d'expert dans la revue scientifique Journal of Crohn's and Colitis (JCC). La publication est intitulée : "Obefazimod: a first-in-class drug for the treatment of ulcerative colitis".

Les auteurs de la publication comprennent des leaders d'opinion européens et nord-américains dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), à savoir Séverine Vermeire (Belgique), Virginia Solitano (Italie et Canada), Laurent Peyrin-Biroulet (France), Herbert Tilg (Autriche), Silvio Danese (Italie) et Bruce Sands (États-Unis).

Les experts concluent qu'obefazimod est le premier médicament de sa classe thérapeutique, doté d'un mécanisme d'action innovant et très prometteur dans le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH). En outre, les experts s'attendent à ce que les résultats du programme de phase 3 en cours avec obefazimod pour le traitement de la RCH (programme ABTECT) confirment les résultats précédents et donc leurs conclusions publiées dans cet article.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO d'Abivax, souligne : "Nous sommes fiers de cette publication rédigée par des experts de renommée internationale dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Leur conclusion qu'obefazimod est une nouvelle option thérapeutique prometteuse pour les patients atteints de RCH est très stimulante pour l'équipe d'Abivax. Nous pensons être sur la bonne voie pour confirmer que notre candidat médicament peut soulager les symptômes des patients atteints de RCH, et ce de façon rapide et durable. Nous sommes très satisfaits que les principaux experts internationaux, ainsi que nos investisseurs et partenaires partagent notre point de vue à propos du potentiel d'obefazimod, et l'intérêt croissant pour notre molécule, tant de la part de la communauté scientifique, médicale que des investisseurs, est très encourageant. Nous sommes déterminés à mener à son terme notre programme de phase 3 le plus rapidement possible afin de rendre obefazimod disponible à tous les patients atteints de RCH, en particulier ceux qui ont urgemment besoin d'options thérapeutiques alternatives."

La Professeure Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., qui dirige le Centre des MICI de l'Hôpital Universitaire de Louvain en Belgique et est l'investigatrice principale du programme ABTECT en Europe, ajoute : "Notre analyse a pris en compte tous les différents aspects du développement préclinique et clinique d'obefazimod, y compris les données les plus récentes sur son mécanisme d'action innovant. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'obefazimod a le potentiel de changer la donne dans le traitement de la rectocolite hémorragique et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Son efficacité clinique, en particulier au cours du traitement de maintenance, ainsi que son profil de tolérance, restent impressionnants. Nous sommes très motivés pour mener à bien le programme de phase 3 d'obefazimod dans la RCH et nous pensons que ce programme confirmera les résultats des essais de phase 2a et de phase 2b précédemment conduits. Il y a un besoin urgent de traitements puissants et efficaces à long terme qui soient en même temps bien tolérés par les patients. Avec obefazimod, nous disposons potentiellement d'un tel médicament."