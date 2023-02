Abivax présentera lors du 18ème Congrès de l'ECCO des données issues d'échantillons sanguins de patients atteints de RCH et traités avec obefazimod

(Boursier.com) — Abivax , société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce que son abstract a été sélectionné pour la présentation d'un poster lors du 18ème Congrès de l'ECCO qui se tiendra du 1er au 4 mars 2023 à Copenhague, Danemark.

Le poster est intitulé : "Obefazimod upregulates miR-124 and downregulates the expression of some cytokines in blood and rectal biopsies of patients with moderate-to-severe ulcerative colitis."

Le congrès de l'ECCO (European Crohn's and Colitis Organization) est l'un des congrès les plus importants dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) comme la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO d'Abivax, a dit : "Suite à la publication récente de ces données dans la revue "Clinical and Translational Gastroenterology", nous sommes très heureux que notre abstract ait été sélectionné dans le cadre de la présentation d'un poster lors du Congrès de l'ECCO. Nous pensons que les données générées à partir des analyses de sang et des biopsies valident et renforcent le mécanisme d'action anti-inflammatoire innovant et puissant d'obefazimod. Elles complètent les résultats scientifiques générés avec obefazimod lors de nos études d'induction et de maintenance de phase 2a et de phase 2b dans le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. L'article scientifique et la sélection de l'abstract démontrent également l'intérêt croissant de la communauté scientifique à l'égard du nouveau mécanisme d'action de notre molécule phare ainsi que de son potentiel à traiter des patients atteints de RCH de manière efficace, durable et bien tolérée."