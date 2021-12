Abivax : présentation à suivre

(Boursier.com) — Abivax a annoncé aujourd'hui que le Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, réalisera une présentation à la 40ème Conférence Annuelle J.P. Morgan Healthcare le jeudi 13 janvier 2022 de 18h00 à 18h40, heure d'Europe centrale (12h00 à 12h40 ET).

La conférence annuelle de J.P. Morgan est le plus grand symposium d'investisseurs dans le domaine de la santé et se tiendra en mode virtuel du 10 au 13 janvier 2022.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax, explique : "Pour la seconde année consécutive, je suis heureux de pouvoir effectuer une présentation dans le cadre de la J.P. Morgan Healthcare Conference, qui constitue la principale plateforme internationale pour les discussions de partenariats pharmaceutiques. Abivax est impatient de partager ses dernières avancées ainsi que ses projets pour l'année 2022 avec les investisseurs et l'industrie pharmaceutique. Nous sommes convaincus que les données à long terme des études de maintenance d'ABX464 dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère soulignent le positionnement unique de ce candidat médicament administré par voie orale, ainsi que son potentiel de transformer la vie de nombreux patients qui ne disposent actuellement que d'options thérapeutiques très limitées pour traiter cette maladie chronique invalidante. La réponse que nous avons récemment reçue de la part de la FDA, dans le cadre de l'"End-of-Phase 2 meeting" est d'une importance primordiale pour Abivax, et nous permet de finaliser la conception des études pivotales de phase 3 d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique. Nous sommes maintenant dans l'attente de l'avis scientifique de l'EMA, prévu pour le début du premier trimestre 2022. Dans la foulée, nous allons intégrer les recommandations des agences réglementaires afin de lancer notre programme pivotal à l'échelle internationale."