Abivax organise une présentation en webcast sur ABX464

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, invite à rejoindre sa présentation "Key Opinion Leader" (KOL) en webcast sur ABX464 comme traitement potentiel de la rectocolite hémorragique (RCH).

Le webcast aura lieu le mardi 20 avril 2021 à 13h30 (heure de Paris), en amont de la communication des résultats de l'étude d'induction de phase 2b dans la RCH prévue au cours de la deuxième moitié du mois prochain.

Le KOL (Key Opinion Leader) Professeur Bruce Sands, M.D., M.S., hôpital Mount Sinaï à New York, États-Unis parlera des traitements existants et futurs ainsi que des besoins médicaux non satisfaits dans le traitement des patients atteints de la RCH. Le Dr Sands sera disponible pour répondre aux questions après les présentations.

La Direction d'Abivax fera le point sur son candidat médicament ABX464 et son potentiel pour devenir une nouvelle option thérapeutique bien tolérée, facile à administrer et avec une bonne efficacité à court et à long terme dans le traitement de la RCH modérée à sévère. ABX464 est une petite molécule innovante, première de sa classe thérapeutique, administrée par voie orale, ayant démontré une bonne tolérance ainsi qu'un effet anti-inflammatoire puissant lors des essais précliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a d'induction et de maintenance dans le traitement de la RCH.