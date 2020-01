Abivax organise un Satellite Symposium lors du 15ème Congrès d'ECCO

(Boursier.com) — Abivax, société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, organisera un Satellite Symposium lors du 15ème Congrès d'ECCO, le 13 février 2020 de 12h00 à 13h00 CET.

Le congrès d'ECCO est le congrès mondial le plus important dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) et aura lieu du 12 au 15 février 2020 à Vienne, Autriche.

Le symposium sera présidé par le Prof. William Sandborn, M.D., de l'Université de Californie San Diego School of Medicine, Etats-Unis, et par le Prof. Xavier Hébuterne, M.D., du CHU de Nice, France. Ce symposium est intitulé : "ABX464, nouveau candidat médicament oral aux propriétés antiinflammatoires basé sur un mode d'action novateur favorisant l'expression du microRNA-124 : du laboratoire de recherche au chevet du patient". (Titre original : ABX464, a novel anti-inflammatory oral drug candidate based on a new mechanism of action to generate microRNA-124: From bench to bedside)

Le symposium portera sur le besoin en médicaments innovants contre la rectocolite hémorragique, le nouveau mécanisme d'action ainsi que les données cliniques de l'étude d'induction de Phase 2a et de son étude de maintenance avec ABX464.