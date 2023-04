Abivax : nouvelle poussée de fièvre

(Boursier.com) — Abivax s'envole encore de plus de 7% à 10,2 euros à la mi-journée sur la place parisienne. Le titre de la biotech aligne une sixième séance de vive hausse et porte ses gains depuis le premier janvier à plus de 65%. Après avoir levé 130 millions d'euros à 6,5 euros par titre fin février, la société est portée depuis quelques jours par la nomination de Marc de Garidel en tant que DG et président par intérim du Conseil d'Administration à compter du 5 mai. Marc de Garidel s'est récemment fait remarquer en menant la vente de CinCor Pharma à AstraZeneca en février dernier pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,8 milliards de dollars, en fonction de paiements d'étape.

Bien que les changements de direction ne soient pas souvent des catalyseurs, Bryan Garnier ('achat') pense que cette nomination est aussi bonne qu'une approbation pour le potentiel d'obefazimod. "Avec l'expérience de Marc en matière de fusions et acquisitions, nous pensons qu'une option importante peut être débloqué dans Abivax", souligne le broker. Ce dernier évoque un potentiel scénario de rachat à au moins 50 euros par titre, qui valoriserait l'entreprise à un peu plus de 2 MdsE.