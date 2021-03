Abivax : nomination du Dr Sophie Biguenet en tant que Directrice Médicale

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique qui vise à moduler le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Sophie Biguenet en tant que Directrice Médicale à compter du 1er mars 2021.

Le Dr Biguenet dispose de 25 ans d'expérience dans le secteur académique ainsi que dans l'industrie biopharmaceutique. Elle apporte une grande expertise internationale dans le développement clinique, ayant mené à terme l'enregistrement de nombreux nouveaux médicaments dans différents domaines thérapeutiques, notamment dans l'immunologie, la virologie et les maladies du foie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Biguenet succède au Dr Jean-Marc Steens, qui prendra sa retraite au cours des prochains mois après six ans en tant que Directeur Médical d'Abivax. Au sein d'Abivax, le Dr Steens a été notamment impliqué dans le repositionnement et l'avancement clinique du candidat médicament phare ABX464 vers des études de phases avancées dans les maladies inflammatoires chroniques.

Le Professeur Hartmut J. Ehrlich, Directeur Général d'Abivax, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Sophie Biguenet au sein d'Abivax et de profiter de sa grande expérience et de ses larges compétences afin de pouvoir mener à bien avec succès les futurs développements cliniques et médicaux de la Société. Les mois à venir seront très importants pour déterminer l'orientation stratégique future d'Abivax, compte tenu des résultats de trois programmes cliniques d'ABX464 attendus au deuxième trimestre 2021, à savoir les résultats de l'étude d'induction de phase 2b dans la rectocolite hémorragique, les données de l'étude d'induction de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et les résultats de l'essai de phase 2b/3 chez les patients Covid-19 à risque élevé. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier Jean-Marc de demeurer disponible le temps nécessaire pour assurer une transition efficace pendant cette période déterminante pour la Société, notamment lors de l'analyse et de la présentation des résultats cliniques à venir."

Avant de rejoindre Abivax, le Dr Biguenet a occupé le poste de Directrice Médicale de Versantis, une société de biotechnologie suisse en phase clinique, où elle a géré avec succès la transition du portefeuille des produits du stade préclinique à la phase 2b. Elle est chirurgien général et pédiatrique diplômée d'État et a effectué sa formation de médecin spécialiste en France. Elle a débuté sa carrière dans l'industrie biopharmaceutique en travaillant sur l'immunosuppression dans la transplantation d'organes solides (Roche). Par la suite, Sophie Biguenet a occupé différents postes de direction dans le développement de médicaments en France (Biogen Idec), aux États-Unis (Bristol-Myers Squibb, AbbVie) et en Suisse (Medicines for Malaria Venture, Versantis).