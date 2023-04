Abivax : nomination de Michael Ferguson en tant que Directeur Commercial

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la nomination de Michael Ferguson en tant que Directeur Commercial avec prise d'effet immédiate. Il sera basé au sein de la nouvelle filiale d'Abivax établie sur la côte Est aux États-Unis. Par conséquent, Pierre Courteille se concentrera sur les activités de développement des affaires et est nommé Directeur du Business Développement.

Abivax renforce ainsi son expertise dans le domaine commercial et du développement des affaires afin de favoriser l'évolution de la Société vers la commercialisation future d'obefazimod.

Michael Ferguson dispose de plus de 22 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique, avec une expertise reconnue dans le domaine de la gastroentérologie et des MICI. Il a passé les 16 dernières années de sa carrière dans de grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, dont 13 ans à des postes commerciaux à haute responsabilité chez Shire/Takeda, puis chez Arena Pharmaceuticals, où il était Global Commercial Lead pour Etrasimod pour toutes les indications gastrointestinales. Michael Ferguson est titulaire d'un BS et d'un MBA avec mention en finance de la Pennsylvania State University, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en marketing pharmaceutique de la St. Joseph's University, Philadelphie.