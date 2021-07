Abivax : mise à disposition d'un prospectus dans le cadre de son augmentation de capital et émission d'obligations

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique développant de nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd'hui la mise à disposition d'un amendement à son Document d'Enregistrement Universel 2021 déposé par la Société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2021 sous le numéro D.20-0483 et d'un prospectus d'admission approuvé par l'AMF sous le numéro 21-345, le 23 juillet 2021, dans le cadre de son augmentation de capital réservée sursouscrite d'un montant d'environ 60 millions d'euros et de l'émission d'obligations senior non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance au 30 juillet 2026 d'un montant de 25 millions d'euros.