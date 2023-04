Abivax : Marc de Garidel est nommé Directeur Général et Président par intérim

(Boursier.com) — Abivax SA annonce la nomination de Marc de Garidel en tant que Directeur Général et Président par intérim du Conseil d'Administration d'Abivax à compter du 5 mai.

Corinna zur Bonsen-Thomas se retire de son poste de Présidente, qu'elle occupait depuis août 2022, et demeure membre du Conseil d'Administration.

Le Prof. Hartmut J. Ehrlich, M.D., se retire de ses fonctions de Directeur Général, qu'il occupait depuis la création de la société en 2013, et demeure conseiller stratégique au sein de la société jusqu'à la fin du processus de transition.

La société prévoit de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration au cours de l'année 2023.

Au cours des 12 dernières années, Marc de Garidel a enregistré de remarquables succès dans la fonction de Directeur Général dans le secteur pharmaceutique et des biotechs. Après avoir rejoint CinCor Pharma en juillet 2021, il a mené à bien la vente de la société à AstraZeneca en février 2023 pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,8 milliards de dollars, en fonction de paiements d'étape. Auparavant, il avait rejoint Corvidia Therapeutics en avril 2018 où, en août 2020, il a vendu l'entreprise à Novo Nordisk pour un montant total pouvant atteindre 2,1 Mds$. Il fut également Directeur Général d'Ipsen entre novembre 2010 et juillet 2016, supervisant le développement de la société aux Etats-Unis. Avant de rejoindre Ipsen, Marc de Garidel a occupé des postes à responsabilités croissantes chez Amgen et Eli Lilly où il fut en charge de différents marchés, notamment les Etats-Unis et l'Europe. Il est Président du Conseil d'Administration d'Ipsen depuis 2010 et est Membre du Conseil d'Administration de Claris Bio depuis 2020.

Marc de Garidel, nouveau Directeur Général et Président par intérim du Conseil d'Administration d'Abivax, commente : "Je suis ravi de rejoindre Abivax pendant cette période décisive de forte croissance pour la Société. Après avoir observé les résultats prometteurs de l'étude de Phase 2b d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, je pense qu'obefazimod dispose du potentiel pour changer la donne du traitement et de la vie de nombreux patients souffrant de rectocolite hémorragique. Je suis impatient de commencer à travailler avec l'équipe d'Abivax afin d'exploiter l'intégralité du potentiel d'obefazimod dans le traitement de différentes maladies inflammatoires chroniques, dont le besoin médical non pourvu reste important. Je tiens à remercier Hartmut pour son engagement et je suis ravi de pouvoir m'appuyer sur ses succès".