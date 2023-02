Abivax lève 130 ME à 6,5 euros l'action

(Boursier.com) — Abivax SA a obtenu un financement sursouscrit d'un montant de 130 millions d'euros (123 ME net) au prix du marché.

Ce financement cross-over a été souscrit par des investisseurs de premier plan américains et européens, et spécialisés dans le secteur de la biotech. Il est mené par TCGX avec la participation des investisseurs existants Invus, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Venrock Healthcare Capital Partners, ainsi que des nouveaux investisseurs Great Point Partners LLC, Deerfield Management Company, Commodore Capital, Samsara BioCapital, Boxer Capital et autres.

Ce financement consiste en une augmentation de capital réservée de 130 ME par émission de 20.000.000 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro par action (Actions Nouvelles), représentant 89,6% de son capital actuel. Il est réalisé à un prix de souscription de 6,50 euros par action, correspondant au prix de l'action sur le marché.

Abivax anticipe que le produit de l'augmentation de capital lui apportera les ressources financières nécessaires pour financer ses besoins nets de financement jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024, sur la base de la priorisation du programme clinique dans la RCH.