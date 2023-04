Abivax : le titre flambe après de très bons résultats pour obefazimod

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Abivax se distingue sur le marché parisien avec un titre qui avance de 8,9% à 11,5 euros. La biotech est recherchée après l'annonce de très bons résultats pour son étude de phase III évaluant obefazimod (25 mg et 50 mg) dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH).

Cette publication renforce la conviction d'Oddo BHF quant au potentiel du produit et aux bénéfices cliniques qu'il apporte aux patients atteints de RCH et vient 'dé-risquer' en partie la phase III en cours. Par ailleurs, la société est clairement sous-valorisée comparativement à : Arena Pharmaceuticals qui a été rachetée par Pfizer 6,7 Mds$ en 2021 lorsque le produit principal (etrasimod) était en phase III dans la RCH et Prometheus Biosciences racheté en 2023 par Merck & Co pour 10,8 Mds$ (prime de 75%) sur la base de résultats positifs de phase II dans la RCH et de phase IIa dans CD pour son produit principal (PRA023). Le broker souligne que les taux de rémission, de réponse clinique et d'amélioration endoscopique obtenus avec PRA023 à 12 semaines sont en ligne avec ceux obtenus avec d'obefazimod 25mg après 8 semaines de traitement. Les données de maintenance de PRA023 seront donc scrutées avec attention, sachant qu'obefazimod a placé la barre très haute... L'analyste est à 'surperformance' sur le titre avec une cible de 20 euros.

"Nous pensons que les résultats sont nettement compétitifs, même par rapport aux données sur 1 an de l'étrasimod, d'autant plus que l'essai a recruté une population de patients hautement réfractaires. De plus, il y avait de faibles taux d'abandon et aucun nouveau signal de sécurité émergent", affirme Bryan Garnier, à l''achat' sur Abivax avec un objectif de 25 euros.