Abivax : Le Dr. Sheldon Sloan, M.D., est nommé Directeur Médical

(Boursier.com) — Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Sheldon Sloan, M.D., M. Bioethics, en tant que Directeur Médical à compter du 1er mars 2023.

Le Dr. Sloan dispose de 30 ans d'expérience dans le secteur académique ainsi que dans l'industrie biopharmaceutique avec une grande expertise dans les domaines de gastroentérologie et de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI). Il a passé les 25 dernières années de sa carrière dans de grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, dont 15 ans en occupant différents postes de direction chez J&J, puis Arena Pharmaceuticals et enfin Pfizer, en tant que Directeur du Programme " Etrasimod UC ". Il a géré avec succès des programmes d'essais cliniques de stade avancé, des demandes globales de mise sur le marché de produits et des lancements commerciaux dans le domaine des MICI.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Sheldon au sein d'Abivax et de profiter de sa grande expérience, afin de diriger la stratégie et le développement clinique et médical de notre Société pour les années à venir", a dit le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO d'Abivax : "Ses vastes compétences seront particulièrement utiles pour renforcer Abivax dans la conduite de son programme clinique de phase 3 en cours avec obefazimod dans le traitement des patients atteints de RCH. De plus, Sheldon établira la stratégie de nos futurs programmes de développement clinique avec obefazimod, à commencer par le développement dans la maladie de Crohn. L'équipe d'Abivax est impatiente d'unir ses compétences et ses forces avec Sheldon, avec l'objectif d'avancer obefazimod vers l'enregistrement global et de rendre ce candidat médicament, s'il est approuvé, rapidement disponible pour tous les patients en attente de nouvelles options thérapeutiques efficaces."