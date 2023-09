Abivax : La trésorerie au 30 juin s'élevait à +114,4 ME

(Boursier.com) — Abivax présente ses résultats financiers semestriels 2023

Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, présente aujourd'hui ses résultats financiers semestriels 2023. Les comptes du premier semestre 2023, approuvés par le Conseil d'administration de la Société le 19 septembre 2023, ont été revus, et le rapport de certification est en cours de préparation par les auditeurs externes de la Société.

Le résultat opérationnel est de -37,3 millions d'euros au 30 juin 2023 (-11,2 millions d'euros par rapport à -26 millions d'euros constatés au 30 juin 2022). Les revenus au premier semestre 2023 provenant du Crédit d'Impôt Recherche s'élèvent à +2,3 millions d'euros, en ligne avec le premier semestre 2022.

Les dépenses de 'R&D' augmentent de -17,5 à -32,6 millions d'euros comparés à -15,1 millions d'euros constatés au 30 juin 2022. Au premier semestre 2023, les dépenses 'R&D' ont principalement été liées au développement d'obefazimod dans des indications inflammatoires (95% du total des dépenses en R&D), particulièrement en ce qui concerne la conduite du programme ABTECT de phase 3 d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH). Le premier semestre 2022, en revanche, avait été consacré majoritairement à la préparation du lancement du programme ABTECT de phase 3 d'obefazimod dans la RCH.

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à -6,9 millions d'euros au 30 juin 2023 (17% du total des charges d'exploitation) contre -2,2 millions d'euros (8%) au 30 juin 2022. Cette augmentation est principalement liée à des dépenses non récurrentes liées à l'expansion de la Société dans le cadre de la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie.

Au 30 juin 2023, le nombre total d'employés à plein temps était de 34. La majorité des nouveaux recrutements a pour objectif de renforcer la présence d'Abivax aux États-Unis.

La perte nette s'élève à -52,0 millions d'euros au 30 juin 2023, une augmentation de -30,8 millions d'euros comparé à 21,2 millions d'euros au 30 juin 2022. La perte nette pour le semestre clos au 30 juin 2023 comprend -12,9 millions d'euros de dépenses hors trésorerie, liées aux variations de comptabilisation de la juste valeur des certificats de royalties et des passifs dérivés. La perte nette pour le semestre clos au 30 juin 2022 comprenait 7,2 millions d'euros de revenus financiers hors trésorerie liés aux variations de comptabilisation de juste valeur des passifs dérivés. Ces éléments hors trésorerie s'appuient sur l'application des normes comptables IFRS.

La trésorerie au 30 juin 2023 s'élève à +114,4 millions d'euros, contre +27,0 millions d'euros fin 2022.

Un financement brut de 130 millions d'euros en fonds propres (montant net de 123 millions d'euros) a été levé en février 2023 et deux accords de dette structurée supplémentaires (montant net du tirage des premières tranches de 27 millions d'euros) ont été signés en août 2023. En août 2023, la trésorerie disponible d'Abivax s'élève à 118 millions d'euros (chiffres non audités), ce qui devrait permettre le financement des opérations de la société jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024.

Au-delà des récents tirages, en s'appuyant sur un financement supplémentaire de 90 millions d'euros accessible à partir des accords de financement par emprunt existants (sous réserve que certaines conditions préalables soient remplies), Abivax pourrait étendre sa trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2024.

Les nouvelles initiatives stratégiques précliniques et cliniques ainsi que l'expansion des capacités cliniques, médicales et commerciales de la Société nécessitent des moyens financiers supplémentaires. En août 2023, Abivax a annoncé son intention de procéder à une offre publique aux États-Unis.

Didier Blondel, Directeur financier d'Abivax, a commenté : "En 2023, nous avons réalisé avec succès un financement en fonds propres de 130 millions d'euros, ainsi que deux accords de dette structurée d'un montant total de 150 millions d'euros, avec un montant net des premières tranches de 27 millions d'euros. Ces moyens financiers devraient permettre le financement des opérations de la société jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024, avec une extension possible jusqu'au quatrième trimestre 2024. Ces ressources seront principalement utilisées pour faire avancer le recrutement dans notre programme clinique ABTECT de phase 3 avec obefazimod pour le traitement des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. Afin de réaliser notre feuille de route récemment annoncée et d'étendre davantage notre trésorerie, nous mettons en oeuvre une approche stratégique financière à plusieurs volets, incluant notre intention de procéder à une offre publique aux États-Unis, comme nous l'avons communiqué en août 2023."