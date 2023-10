Abivax : la cotation peut reprendre

(Boursier.com) — Abivax annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext à Paris à partir de 16h20. Le cours de bourse des actions ordinaires d'Abivax était suspendu à la demande de la Société ce 20 octobre dans le cadre de son offre globale, afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des American Depositary Shares (ADS) de la Société sur le Nasdaq Global Market. Le prix a été fixé à 11,60$ par ADS dans le cadre de l'offre U.S. et correspond à un prix de 10,9864 euros par action ordinaire. Le montant brut total est estimé à environ 235,8 millions de dollars, équivalent à environ 223,3 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et des frais estimés à payer par la Société.