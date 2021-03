Abivax : la consommation de trésorerie s'est élevée à 3,3 ME par mois en 2020

Abivax : la consommation de trésorerie s'est élevée à 3,3 ME par mois en 2020









(Boursier.com) — Abivax SA a publié aujourd'hui ses résultats financiers de l'exercice 2020 clos le 31 décembre, et présenté l'avancement de ses différents candidats médicaments et des essais cliniques en cours. Les comptes annuels 2020 ont été audités et approuvés par le Conseil d'Administration le 30 mars dernier. Le rapport de certification par les commissaires aux comptes est en cours d'émission.

"2020 fut une année satisfaisante pour Abivax au cours de laquelle nous avons fait progresser de manière considérable notre programme clinique principal dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques. Abivax a franchi plusieurs étapes importantes en 2020, malgré les défis causés par la pandémie de Covid-19. Les résultats de tolérance et d'efficacité à long terme d'ABX464 ont été confirmés dans notre étude de maintenance de phase 2a menée pendant 2 ans chez des patients souffrant de rectocolite hémorragique. Le recrutement des patients a été achevé en décembre 2020 pour l'étude de phase 2b dans la rectocolite hémorragique, puis en février de cette année pour l'étude de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde. Nous nous préparons à faire progresser ABX464 vers une phase 3 menée à l'échelle mondiale dans le traitement de la rectocolite hémorragique d'ici la fin de cette année. Nous avons aussi l'intention d'initier une étude de phase 2b/3 dans le traitement de la maladie de Crohn en 2021, conformément à notre stratégie de développement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). ", déclare le Professeur Hartmut J. Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax. " L'essai de phase 1/2 conduit avec notre deuxième molécule, ABX196, chez les patients atteints du cancer du foie aux États-Unis a également fait des progrès importants. Le recrutement des patients atteints du cancer du foie pour la phase d'escalade de doses sera achevé sous peu avec les premiers résultats attendus au deuxième trimestre 2021. Bien que nous ayons récemment dû arrêter l'étude de phase 2b/3 d'ABX464 dans la Covid-19 pour manque d'efficacité, les données générées soutiennent le profil de tolérance favorable d'ABX464. Ces informations seront précieuses pour son développement dans les indications inflammatoires. Le manque d'efficacité d'ABX464 dans le traitement de la forme grave de la Covid-19 qui se déroule dans un contexte d'inflammation aigue, caractérisé par un orage cytokinique et un SDRA, n'impacte pas notre programme MICI. La molécule a clairement démontré sa bonne tolérance et son efficacité à contrôler l'inflammation chronique intestinale. Abivax vise à établir ABX464 en tant que nouvelle option thérapeutique, administrée par voie orale, sûre et bien tolérée, avec une efficacité durable dans le traitement des nombreux patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques."

Didier Blondel, Directeur Financier d'Abivax, ajoute : "En 2020, Abivax a conclu des financements majeurs pour une total de 84 millions d'euros. En s'appuyant sur notre trésorerie actuelle ou disponible, nos activités opérationnelles seront financées jusqu'au quatrième trimestre 2021. Au cours des mois à venir, Abivax se concentrera sur l'avancement d'ABX464 dans son programme clinique principal dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), dans la maladie de Crohn ainsi que dans la polyarthrite rhumatoïde. Les résultats cliniques attendus au deuxième trimestre 2021 nous offriront une visibilité accrue sur les options stratégiques de la Société. Nous allons soigneusement analyser et sélectionner les options les plus intéressantes avec pour objectif de créer la meilleure valeur pour nos actionnaires. A court terme, notre priorité demeure la conclusion d'un partenariat avec une grande entreprise pharmaceutique ou biotech, dès lors que les données de la phase 2b dans la RCH seront disponibles."

En 2020, le résultat opérationnel est de -38 millions d'euros (-4,7 millions d'euros par rapport aux -33,3 millions d'euros constatés au 31 décembre 2019), et reflète principalement l'augmentation des investissements en 'R&D' (+5,5 millions d'euros).

Au 31 décembre 2020, le nombre total d'employés était stable à 27.

Les dépenses de 'R&D' s'élèvent à 34,5 millions d'euros principalement en raison du besoin de financement des coûts de développement d'ABX464 dans les indications inflammatoires (95% du total des dépenses en R&D).

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 5,1 millions d'euros en 2020 et restent proportionnellement stables par rapport à l'année précédente avec 4,3 millions d'euros (13% du total des charges d'exploitation).

Les revenus incluent 1,6 millions d'euros correspondant à la part subvention au sein de la première tranche de financement du programme ABX464 Covid-19, versée par Bpifrance en juin 2020. Les revenus comprennent également un Crédit d'Impôt de Recherche de 2,6 millions pour 2020 (4,2 millions d'euros en 2019).

La consommation de trésorerie s'est élevée à 3,3 millions d'euros par mois en 2020.

Agenda financier

30 avril 2021 : Publication du Rapport Financier Annuel 2020 et le Document d'Enregistrement Universel

4 juin 2021 - 10h00 : Assemblée Générale annuelle

23 septembre 2021 : Publication des résultats financiers au 30 juin 2021

30 septembre 2021 : Publication du Rapport Financier Semestriel 2021.