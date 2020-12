Abivax : l'essai de phase 2B/3 d'ABX464 "MIR-AGE" dans la Covid-19 déclaré "PRIORITE NATIONALE DE RECHERCHE"

(Boursier.com) — Abivax SA annonce aujourd'hui que l'essai de phase 2b/3 d'ABX464 en cours chez des patients à risque élevé atteints de la Covid-19 (essai miR-AGE) a été déclaré "Priorité nationale de recherche" par le comité ad-hoc de pilotage national des essais thérapeutiques et autres recherches (CAPNET).

Ce comité, conseillé par le conseil scientifique REACTing, a été créé par le gouvernement français afin d'identifier les études cliniques Covid-19 les plus prometteuses et à fort impact. Le but est d'aider les investigateurs à concentrer leurs efforts de recrutement sur ces études prioritaires et de rendre les premiers résultats disponibles dans les meilleurs délais.

Les études cliniques déclarées "Priorité nationale de recherche" bénéficient également d'un accès à une procédure d'examen accélérée des dossiers de demande d'autorisation et d'avis auprès des autorités réglementaires françaises (ANSM) ainsi qu'auprès du comité de protection des personnes (CPP). Le label "Priorité nationale de recherche" incite également les investigateurs à prioriser le recrutement de leurs patients dans ces essais et sont de nature à déclencher des incitations financières pour les établissements de soins participant à ces études.

Le Dr Philippe Pouletty, Président du Conseil d'Administration d'Abivax et Directeur Général de Truffle Capital, indique : "Nous sommes fiers de pouvoir participer à l'effort national et international de lutte contre la Covid-19, ainsi que de la décision du comité de pilotage Covid-19 du gouvernement français de labéliser l'essai miR-AGE, avec le candidat médicament ABX464 comme priorité nationale de recherche, compte tenu des propriétés prometteuses d'ABX464 pour le traitement précoce des malades infectés.

Abivax fait ses meilleurs efforts pour réaliser ce large essai clinique international et pour industrialiser rapidement la production industrielle du médicament ABX464, pour une commercialisation potentielle en 2021. Le fort soutien de Bpifrance et du GCI a été crucial pour apporter les ressources nécessaires à nos équipes et à nos partenaires. Nous ne pouvons préjuger de l'efficacité d'ABX464 pour le traitement de la Covid-19 avant que les résultats ne soient disponibles. Cependant, en tenant compte de l'impact majeur de la pandémie de Covid-19, il est de notre devoir d'anticiper l'industrialisation d'ABX464 pour être prêts à obtenir une autorisation de commercialisation, afin de mettre le produit sur le marché en 2021, dans l'hypothèse où l'essai miR-AGE aboutisse à des résultats positifs."