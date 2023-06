Abivax intégré dans les indices MSCI

(Boursier.com) — Abivax SA indique que son action est intégrée dans les indices MSCI depuis le 1er juin 2023. "L'inclusion de l'action Abivax dans les indices MSCI reflète la reconnaissance de la performance ainsi que de la solidité de notre Société, basé sur l'évaluation de sa liquidité et de sa capitalisation boursière. De plus, cette inclusion nous donne l'opportunité de nous faire connaître d'avantage et de continuer à établir la confiance parmi la communauté internationale des investisseurs", commente Didier Blondel, Directeur Administratif et Financier d'Abivax.

Rappelons que MSCI fournit des outils et des services afin de faciliter la prise de décision de la communauté internationale des investisseurs, reflétant l'évolution des marchés et des segments d'actions dans le monde. Les indices MSCI sont composés d'actions à forte, moyenne et faible capitalisation et sont principalement utilisés comme benchmark ou comme référence de performance par des fonds mutuels à gestion active ou représenté par des fonds négociés en bourse (ETF - exchange-traded funds).