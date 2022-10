Abivax inclut le premier patient aux Etats-Unis dans son programme global de phase 3 avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique

(Boursier.com) — Abivax annonce aujourd'hui avoir inclus le premier patient aux États-Unis dans son programme global de phase 3 ("Programme ABTECT") avec le candidat médicament obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère.

Le Professeur Bruce Sands, M.D., M.S., titulaire de la chaire de médecine Dr Burrill B. Crohn à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï, chef de division de gastroentérologie Henry D. Janowitz du Mont Sinaï, New York, NY, et investigateur principal de l'étude aux États-Unis, a dit : "En tant qu'investigateur principal aux États-Unis, je suis très enthousiaste à propos de l'inclusion du premier patient dans le programme de phase 3 avec obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère. Les investigateurs américains sont très motivés pour recruter des patients au sein des deux études d'induction initiales. Obefazimod a d'ores et déjà démontré des résultats prometteurs lors des précédentes études d'induction et de maintenance de phase 2a et de phase 2b. En tant que gastroentérologue, je suis confronté chaque jour au besoin médical majeur de patients souffrant de RCH de traitements bien tolérés, efficaces à long terme et faciles à administrer. Je suis optimiste sur le fait que le programme ABTECT confirmera le potentiel d'obefazimod à répondre à ces besoins médicaux."