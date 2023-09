Abivax : horizon de financement jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024

(Boursier.com) — Avec 130 millions d'euros de financement brut en fonds propres (montant net de 123 millions) levés en février et les deux accords de dette structurée supplémentaires (montant net des premières tranches de 27 millions d'euros) signés en août 2023, la trésorerie disponible d'Abivax s'élève à 118 millions d'euros (chiffres non audités en août 2023), "ce qui devrait permettre le financement des opérations jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2024", indique le groupe. Au-delà des récents tirages, en s'appuyant sur un financement supplémentaire de 90 millions d'euros accessible à partir des accords de financement par emprunt existants (sous réserve que certaines conditions préalables soient remplies), Abivax pourrait étendre sa trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2024.

Les nouvelles initiatives stratégiques précliniques et cliniques ainsi que l'expansion des capacités cliniques, médicales et commerciales de la Société "nécessitent des moyens financiers supplémentaires", ajoute le groupe ce jour. Afin d'assurer un financement à long terme et d'étendre sa trésorerie actuelle, Abivax "met en oeuvre une approche stratégique de financement à plusieurs volets". Le niveau de financement final et l'allocation des fonds propres et des emprunts "devraient être déterminés en fonction des priorités de financement accordées aux initiatives stratégiques de la Société".

Abivax présente aujourd'hui la mise à jour de ses objectifs commerciaux et opérationnels ainsi que ses changements dans sa stratégie, axés sur la préparation du groupe à la commercialisation potentielle de son candidat médicament phare, obefazimod, dans le traitement des MICI.

Parmi les priorités stratégiques, le groupe entend établir obefazimod comme potentielle thérapie avancée de première ligne dans le traitement des MICI (le lancement d'un essai clinique de phase 2a dans la maladie de Crohn est prévu en 2024 et l'évaluation d'une possible thérapie combinée pour le traitement de la RCH est en cours), optimiser l'opportunité dans le traitement des MICI à court terme avec les données de phase 3 à partir de 2025, et exploiter la bibliothèque des amplificateurs de miR-124. L'inclusion de patients dans le programme clinique global de phase 3 (ABTECT) "avance comme prévu", selon le groupe, avec des résultats d'induction et de maintenance attendus au premier trimestre 2025 et au premier trimestre 2026. Les résultats de l'essai de maintenance en ouvert conduit avec une dose d'obefazimod réduite de 50 mg à 25 mg démontrent une efficacité durable et aucun nouveau signal relatif à la sécurité d'obefazimod n'a été observé chez les patients atteints de rectocolite hémorragique qui sont dans leur 3ème et 5ème année de traitement. Le groupe évoque aussi un objectif prioritaire d'extension de la propriété intellectuelle d'obefazimod au niveau mondial au-delà de 2035 et jusqu'en 2039.

Il fait enfin état du déploiement des opérations aux États-Unis en préparation de la commercialisation potentielle future du candidat médicament obefazimod sur le marché des Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin aux États-Unis. La mise en place d'une présence d'Abivax aux États-Unis est actuellement en cours, avec un renforcement de l'équipe afin de mener à bien la préparation du lancement commercial. Les nouveaux membres au sein de l'équipe dirigeante possèdent une expertise globale dans les domaines de la commercialisation de candidats médicaments pour la mise sur le marché des traitements en immunologie et MICI. L'ouverture du bureau américain d'Abivax dans la région de Boston est actuellement prévue au quatrième trimestre 2023. Un CMO (Contract Manufacturing Organisation) sera établi en Amérique du Nord, en complément au CMO déjà en place dans l'UE et permettant ainsi le double approvisionnement du produit. June Lee et Troy Ignelzi ont rejoint le Conseil d'administration d'Abivax afin d'enrichir les compétences existantes tout en apportant "diversité et expertise de l'environnement américain".