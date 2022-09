Abivax grimpe après le succès d'un financement 'cross-over'

(Boursier.com) — Abivax grimpe de 11% à 8,47 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé le succès d'un financement 'cross-over' sursouscrit de 49,2 millions d'euros, par des investisseurs américains et européens de premier plan. Ce financement a été souscrit par des investisseurs nouveaux et existants spécialisés dans le secteur des biotech, basés aux États-Unis et en Europe, et a été mené par TCGX avec la participation de Venrock Healthcare Capital Partners, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Invus et Truffle Capital

Abivax, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd'hui la réalisation d'un financement sursouscrit d'environ 49,2 millions d'euros, mené par TCGX avec la participation de Venrock Healthcare Capital Partners, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Invus et Truffle Capital, des investisseurs de premier plan et spécialisés dans le secteur de la biotech. Le financement consiste en deux transactions : (i) une augmentation de capital réservée d'environ 46,2 millions d'euros par émission de 5.530.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro par action, représentant 33% de son capital actuel, à un prix de souscription de 8,36 euros par action, et (ii) une émission de certificats de royalties d'un montant de 2,9 millions d'euros.

"Bien que dilutive, cette opération permet à la société de prolonger légèrement son horizon de trésorerie qui devenait critique" commente Portzamparc. "Par ailleurs, la souscription de nouveaux investisseurs, à de tels niveaux et surtout dans un contexte de marché très défavorable aux biotechs, est selon nous un bon signal sur le potentiel d'ABX-464" poursuit l'analyste qui conclut : "À ce stade nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 25 euros".