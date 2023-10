Abivax : fixation du prix d'introduction sur le Nasdaq Global Market

(Boursier.com) — Abivax annonce la fixation du prix de ses titres pour son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market par le biais d'une augmentation de capital de 20.325.500 nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre au public de 18.699.460 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), chacune représentant le droit de recevoir une action ordinaire, aux États-Unis et une offre concomitante de 1.626.040 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis à certains investisseurs (le placement privé européen et, avec l'offre U.S., l'"Offre Globale"). Le prix a été fixé à 11,60$ par ADS dans le cadre de l'offre U.S. et correspond à un prix de 10,9864 euros par action ordinaire. Le montant brut total est estimé à environ 235,8 millions de dollars, équivalent à environ 223,3 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et des frais estimés à payer par la Société. Le règlement-livraison de l'Offre Globale interviendrait le 24 octobre 2023, sous réserve des conditions usuelles.

Tous les titres offerts dans le cadre l'offre globale seront émis par la Société. Les ADS ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market et leur négociation devrait débuter ce jour sous le symbole 'ABVX'. Les actions ordinaires existantes de la Société sont admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le même symbole.

Les actions ordinaires sous-jacentes aux ADS offertes dans le cadre de l'offre globale feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0012333284 et devraient être admises aux négociations le 24 octobre, précise le groupe.