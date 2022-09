Abivax : fera une présentation au congrès UEG

(Boursier.com) — Abivax SA annonce que l'analyse intermédiaire de tolérance et d'efficacité après 48 semaines de traitement avec obefazimod (ABX464) dans la rectocolite hémorragique (RCH) concernant l'étude de maintenance de phase 2b en cours a été sélectionnée comme un des "meilleurs abstracts" par l'UEG (United European Gastroenterology). Le poster d'Abivax sur ces données est donc éligible pour une présentation orale lors d'une séance de présentation de posters, en plus de son exposition au salon scientifique et dans l'exposition virtuelle de posters.

Le congrès UEG Week est l'un des congrès les plus importants dans le domaine des maladies intestinales, en particulier dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). La UEG Week 2022 se tiendra du 8 au 11 octobre 2022 à Vienne, Autriche.

La présentation du poster sera effectuée par l'investigatrice principale de l'étude, la Prof. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D. Après la présentation les participants auront la possibilité de poser des questions.

Outre la sélection de l'abstract par l'UEG, les résultats de phase 2b d'obefazimod dans la RCH ont récemment été scientifiquement validés par la publication d'un article dans la revue à comité de lecture "The Lancet Gastroenterology & Hepatology".

Enfin, à la suite des résultats prometteurs des études d'induction et de maintenance de phase 2a et 2b avec obefazimod dans la RCH, Abivax a initié un programme pivotal global de phase 3 avec son candidat médicament pour le traitement de patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. 1.200 patients atteints de RCH modérée à sévère à travers 36 pays seront inclus dans ce programme pivotal de phase 3 qui consiste en deux études d'induction et une seule étude de maintenance. L'inclusion d'un premier patient est anticipée d'ici la fin du mois de septembre 2022.